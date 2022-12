Σάλος με την αναστολή λογαριασμών δημοσιογράφων στο Twitter – Με κυρώσεις απειλεί η ΕΕ τον Έλον Μασκ

Σάλος έχει προκληθεί από την απόφαση του Έλον Μάσκ να αναστείλει τους λογαριασμούς Αμερικανών δημοσιογράφων στο Twitter, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προειδοποιεί για κυρώσεις.

Οι λογαριασμοί 12 Αμερικανών δημοσιογράφων ανεστάλησαν από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το Twitter να μην έχει διευκρινίσει μέχρι αυτή τη στιγμή τον λόγο. Μεταξύ αυτών, είναι εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN (Donie O’Sullivan), οι New York Times (Ryan Mac) και η Washington Post (Drew Harwell), αλλά και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι. Ανεστάλη, επίσης, ο λογαριασμός στο Twitter του Mastodon, ανταγωνιστή του κοινωνικού δικτύου.

Ορισμένοι είχαν αναρτήσει tweet για την απόφαση που έλαβε την Τετάρτη το Twitter να αναστείλει τον λογαριασμό που καταγράφει αυτόματα τις διαδρομές του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έλον Μασκ.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα προειδοποίησε τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο και νέο ιδιοκτήτη του Twitter ότι θα υπάρξουν σύντομα κυρώσεις, στο πλαίσιο νέου ευρωπαϊκού νόμου.

«Τα νέα για την αυθαίρετη αναστολή δημοσιογράφων στο Twitter είναι ανησυχητικά», έγραψε η αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθύμισε πως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες -που αναμένεται να εφαρμοστεί στους κολοσσούς της τεχνολογίας το ερχόμενο καλοκαίρι- «απαιτεί τον σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των βασικών δικαιωμάτων».

«Ο Έλον Μασκ πρέπει να το γνωρίζει. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και κυρώσεις, σύντομα», σημείωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα και συμπλήρωσε πως το Media Freedom Act, ένα σχέδιο ρύθμισης που βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση και έχει σκοπό να προστατεύσει την ελευθερία του Τύπου και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct . @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

«Η ελευθερία του Τύπου δεν πρέπει να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται κατά το δοκούν», ανακοίνωσε σήμερα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. «Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε ένα πρόβλημα με το Twitter», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε «απογοήτευση για την παρέκκλιση στην οποία οδηγεί ολοταχώς ο Ίλον Μακσκ το Twitter». «Η ελευθερία του Τύπου είναι θεμέλιο της ίδιας της δημοκρατίας. Όταν πλήττεται η μία, πλήττεται η άλλη», σημείωσε.

Ο Έλον Μασκ, που εξαγόρασε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο, προχώρησε σε έναν καταιγισμό tweet, χθες το βράδυ.

«Οι εν λόγω λογαριασμοί στο doxing λαμβάνουν μια προσωρινή αναστολή 7 ημερών», έγραψε ο Μασκ, λέγοντας πως οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται «στους ‘δημοσιογράφους’ [σ.σ. η λέξη με εισαγωγικά] όπως και σε οποιονδήποτε άλλον».

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time

Ο όρος «doxing» σημαίνει δημοσίευση στο διαδίκτυο προσωπικών πληροφοριών που συνδέονται με ένα άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

«Ανήρτησαν τη ακριβή γεωγραφική θέση μου σε πραγματικό χρόνο, δηλ. κυριολεκτικά τις συντεταγμένες που επιτρέπουν μια δολοφονία, σε άμεση (και κατάφωρη) παραβίαση των όρων χρήσης του Twitter», ανέφερε ακόμη ο Μασκ.

Σε σχετική ανακοίνωση, το CNN επισημαίνει ότι «η παρορμητική και αδικαιολόγητη αναστολή ενός ορισμένου αριθμού δημοσιογράφων όπως εκείνη (του δημοσιογράφου) του CNN Ντόνι Ο΄Σάλιβαν είναι ανησυχητική, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη».

«Η αυξανόμενη αστάθεια και μεταβλητότητα του Twitter είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την πλατφόρμα. Ζητήσαμε εξηγήσεις από το Twitter και θα επαναξιολογήσουμε τη σχέση μας ανάλογα με την απάντηση», πρόσθεσε το CNN.

«Ελπίζουμε πως οι λογαριασμοί όλων των δημοσιογράφων θα αποκατασταθούν και πως το Twitter θα παράσχει μια ικανοποιητική εξήγηση», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος των New York Times, ο Τσάρλι Στάντλαντερ.

Την Τετάρτη, όταν και ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, ο Έλον Μασκ είχε γράψει σε tweet πως ένα όχημα στο Λος Άντζελες στο οποίο επέβαινε ένα από τα παιδιά του παρακολουθήθηκε από έναν «τρελό παρενοχλούντα» και φαινόταν να δείχνει με το δάκτυλο την παρακολούθηση του ιδιωτικού αεροσκάφους του ως τον λόγο.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα προσέφευγε στη Δικαιοσύνη για το άτομο πίσω από τον λογαριασμό @ElonJet, ο οποίος έχει έκτοτε ανασταλεί.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.

Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022