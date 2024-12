Ρωσία: Σύγκρουση τρένων στην περιφέρεια Μούρμανσκ – Περισσότεροι από 10 τραυματίες

Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ρωσία, όταν επιβατικό τρένο προσέκρουσε σήμερα σε εμπορευματική αμαξοστοιχία στην περιφέρεια Μούρμανσκ, στον ρωσικό αρκτικό κύκλο.

Το επιβατικό τρένο προσέκρουσε σε βαγόνι της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας κατά την άφιξή του στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κνιαζάια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το TASS, τρεις από τους 326 επιβαίνοντες στο τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μούρμανσκ προς την Αγία Πετρούπολη, έχουν διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

Warning: video contains profanity!

⚡️In the Murmansk region (russia), a passenger and a freight train collided – at least 7 medical teams are being sent to the scene, – according to the russian media.

The stated cause of the accident is a problem with the current collector on… pic.twitter.com/oaVTxd3wW7

