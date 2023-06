Ρωσία: Στρατιωτικά ελικόπτερα βομβάρδισαν άρματα φάλαγγας της Wagner έξω από τη Βορονέζ – ΒΙΝΤΕΟ

Στρατιωτικά ελικόπτερα της Ρωσίας άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την ρωσική πόλη Βορόνεζ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters. O αυτοκινητόδρομος M-4 συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες συνορεύουν με την Ουκρανία.

Νωρίτερα, αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε επίσης ότι μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη Βορόνεζ. Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

The Russian Defense Ministry's Ka-52 helicopter was very lucky in #Voronezh. pic.twitter.com/VR2wayQcpy — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

The Russian regime army has started to target random civilian cars in Voronezh. It is hell. #Russia #coup #Voronezh pic.twitter.com/IfBVvnlLXu — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

Another video footage of a column of #Wagner PMC near #Voronezh M-4 Highway pic.twitter.com/NMp3hrw98y — Middle East Update (@islamicworldupd) June 24, 2023

Destroyed Patriot truck with mounted heavy machine gun seen on the M4 highway near Voronezh. The truck likely belonged to Wagner forces.#Wagner #Voronezh pic.twitter.com/y7EK9M1CYN — WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) June 24, 2023

Wagner PMC tanks on the M-4 highway going through Lipetsk region, north of Voronezh, headed toward Moscow.#Russia #Prigozhin #WagnerGroup pic.twitter.com/KQaGIhZB7K — Araf Bhuyan (@araf_bhuyan) June 24, 2023

Οι κάτοικοι της περιφέρειας Λιπέτσκ καλούνται να μείνουν σπίτια τους

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια Λιπέτσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 420 χλμ. νότια της Μόσχας, κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους της περιφέρειας να μείνουν στα σπίτια τους, μπροστά στην ανταρσία των μισθοφόρων της Wagner.

“Για να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειας Λίπετσκ, το επιχειρησιακό (περιφερειακό) αρχηγείο καλεί τους κατοίκους να μην φύγουν από τα σπίτια τους εκτός εάν είναι απαραίτητο και να μην ταξιδέψουν με ιδιωτικό όχημα”, τόνισαν οι αρχές.