Ρωσία: Σε εξέλιξη συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις – 9 νεκροί και 25 τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Δημοκρατία του Νταγκεστάν στο Βόρειο Καύκασο. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι ανταλλαγές πυροβολισμών ανάμεσα σε ενόπλους και στρατό συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 9 εκ των οποίων 7 αστυνομικοί και ακόμη 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Μουφτεία της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι είναι πιθανόν να υπάρχει ομηρία σε ορθόδοξη εκκλησία. Λίγη ώρα αργότερα το υπουργείο Εσωτερικών του Νταγκεστάν διέψευσε ότι υπήρχε περιστατικό ομηρίας και εξήγησε ότι 19 πολίτες κλειδώθηκαν σε εκκλησία στην Μαχατσκαλά για να γλιτώσουν και τώρα δεν διατρέχουν πλέον κίνδυνο.

Σε πλάνα που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα Χ φαίνονται στρατιωτικά οχήματα και στρατιώτες που συμμετέχουν σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις. Η ρωσική αντιτρομοκρατική υπηρεσία βρίσκεται στην περιοχή και παίρνει μέρος στις επιχειρήσεις.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι μια περιοχή όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Η περιοχή γειτνιάζει με την Τσετσενία, και βρίσκεται επίσης κοντά στη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

«Σήμερα το απόγευμα, στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις ενόπλων εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου», ανακοίνωσε η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria-Novosti.

«Σύμφωνα με αρχικές αναφορές, ένας ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Intense gunfire is continuing to be heard in Makhachkala in Russia’s Dagestan, as it has been nearly 3 hours since it began. pic.twitter.com/ghGKyxR7Cg — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 23, 2024

Συνολικά έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, Γκαγιάνα Γκαρίγεβα.

Ο ιερέας, ηλικίας 66 ετών, σκοτώθηκε στο Ντέρμπεντ, είπε. Ο πρόεδρος του συμβουλίου εβραϊκών κοινοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μπαρούχ Γκόριν δήλωσε στο Telegram ότι «η συναγωγή στο Ντέρμπεντ έχει τυλιχθεί στις φλόγες».

«Είναι αδύνατον να κατασβεστεί η φωτιά. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν: ένας αστυνομικός και ένας φύλακας», πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης ότι «η συναγωγή στη Μαχατσκαλά πυρπολήθηκε και κάηκε». Ο ηγέτης του Νταγκεστάν, Σεργκέι Μελίκοφ, έγραψε στο Telegram: «Απόψε στο Ντέρμπεντ και τη Μαχατσκαλά, άγνωστοι προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία».

Δύο από τους δράστες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς, ανέφερε το Baza Telegram.