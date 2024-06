Ένοπλη επίθεση στην Ρωσία: Στις φλόγες εβραϊκή συναγωγή – Αναφορές για 3 νεκρούς

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σε μια συναγωγή στο Ντέρμπεντ, τόπο εβραϊκής κοινότητας στην Δημοκρατία του Νταγκεστάν στο Βόρειο Καύκασο. Η συναγωγή έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ένας αστυνομικός, ένας ιερέας και ένας φύλακας της συναγωγής σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε ορθόδοξες εκκλησίες και σε μια συναγωγή στον ρωσικό Καύκασο, ανακοίνωσε η εθνική αντιτρομοκρατική επιτροπή.

«Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου» στο Νταγκεστάν, ανέφερε η επιτροπή, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria-Novosti.

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions

In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated.

Additionally, a traffic police post… pic.twitter.com/9btxR9hjTe

