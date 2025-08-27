Ρωσία: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Ροστόφ έπειτα από επιδρομή oυκρανικών drones

Συντρίμμια καταρριφθέντος ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσαν πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη Ροστόφ στον Ντον στα νότια της Ρωσίας, ωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα 15 πολίτες που διαμένουν εκεί, ενημέρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (27/8) ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης στο Ροστόφ, ο Γιούρι Σλιούσαρ, μέσω Telegram.

🇷🇺🇺🇦 Video showing a Ukrainian drone flying at high speed over residential buildings in #Rostov this evening: 🗺️ Rostov-on-Don [Ростов-на-Дону], Russia

📍 POV: 47.32389, 39.69237@FaytuksNetwork pic.twitter.com/zvZBcnV8Pu — Zaryon GEOINT (@zarGEOINT) August 26, 2025

Το «σημαντικότερο» είναι πως «κανένας δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Σλιούσαρ, που διαβεβαίωσε ότι η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.

Νωρίτερα, ο κ. Σλιούσαρ ανακοίνωνε ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δέκα ουκρανικά drones σε διάφορους τομείς της περιφέρειας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο, που έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές του είδους στη ρωσική επικράτεια, κάνει λόγο για ανταπόδοση των συνεχιζόμενων πληγμάτων της Μόσχας.

Και οι δυο πλευρές αρνούνται πως βάζουν στο στόχαστρο αμάχους από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.