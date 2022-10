Ρωσία: Οργισμένη ανακοίνωση για την επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα – «Τα drones κινήθηκαν στη ζώνη ασφαλείας του διαδρόμου των σιτηρών»

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι τα τηλεχειριζόμενα, μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας που επιτέθηκαν στον στόλο της στη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποίησαν τον «ασφαλή διάδρομο» που προορίζεται για τη μεταφορά των σιτηρών αλλά και ότι το ένα από αυτά ενδέχεται να εκτοξεύτηκε από «πολιτικό πλοίο».

«Τα θαλάσσια μη επανδρωμένα κινούνταν στη ζώνη ασφαλείας του διαδρόμου των σιτηρών», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι ανακτήθηκαν τα συντρίμμια τους.

Ορισμένα από αυτά είχαν συσκευές πλοήγησης καναδικής κατασκευής και ένα ενδέχεται να εκτοξεύτηκε «από ένα από τα πολιτικά πλοία που έχει ναυλώσει το Κίεβο ή οι Δυτικοί αφέντες του για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας».

Το υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι 16 τηλεχειριζόμενα σκάφη επιτέθηκαν στον στόλο της κοντά στη Σεβαστούπολη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και ότι Βρετανοί «ειδικοί» του Βασιλικού Ναυτικού βοήθησαν στον συντονισμό αυτής της «τρομοκρατικής επίθεσης», όπως την αποκαλεί. Το Λονδίνο διαψεύδει τον ισχυρισμό αυτόν.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υπονόησαν ότι η ίδια η Ρωσία μπορεί να ευθύνεται για τις εκρήξεις και να τις χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να αποσυρθεί από τη συμφωνία εξαγωγής των σιτηρών από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, που επικαλείται τις πληροφορίες οι οποίες ανακτήθηκαν από τη μνήμη των συσκευών αυτών, «καθορίστηκε ότι η εκτόξευσή των θαλάσσιων σκαφών έγινε από την ακτή κοντά στην πόλη της Οδησσού». Τα σκάφη κινήθηκαν κατά μήκος του «διαδρόμου των σιτηρών» και κατόπιν άλλαξαν πορεία για να κατευθυνθούν στη ρωσική ναυτική βάση της Σεβαστούπολης, της μεγαλύτερης πόλης στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Ένα βίντεο της επίθεσης, που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό Ukraine Weapons Tracker στο Twitter, φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που πλοία drone με εκρηκτικά στόχευσαν πλοία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας σε λιμάνι στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας.

#Ukraine: Remarkable video of today's attack on the Russian Sevastopol Naval Base.

Ukrainian Uncrewed Surface Vessels (Drone boats filled with explosives) apparently managed to hit a Project 11356R frigate (presumably Admiral Makarov) & the Ivan Golubets Project 266M minesweeper.

