Ρωσία: Oι χλιδάτες διακοπές του Μεντβέντεφ με το πλωτό «παλάτι» των 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας στη Ρωσία, «Proekt», βρήκε ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ και η οικογένεια του χρησιμοποιούν μια θαλαμηγό μήκους 74 μέτρων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του «Proekt».

Στη θαλαμηγό σύμφωνα με τις φωτογραφίες, υπάρχει ελικοδρόμιο, προσωπικό γραφείο και ειδικό σύστημα επικοινωνιών. Στα χωρικά ύδατα της Ρωσικής Ομοσπονδίας την θαλαμηγό Vselenaya («Universe») συνοδεύουν συνήθως ρωσικά πολεμικά πλοία, όπως ισχυρίζονται οι δημοσιογράφοι. Ο ιστότοπος «Proekt», ισχυριζόμενος ότι την συγκεκριμένη θαλαμηγό χρησιμοποιεί ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επικαλείται τον Τούρκο παρατηρητή Γιορούκ Ισίκ, που παρακολουθεί τα πλοία που διαπλέουν ντον Βόσπορο, τους Τούρκους παρατηρητές της ΜΚΟ Nordic Monitor καθώς και πηγή μεταξύ των μεσιτών σκαφών αναψυχής.

Fleeing Sanctions: Cayman Islands 🇰🇾 flag 74m mega yacht Universe, linked to Dmitry Medvedev @MedvedevRussia, former President & former PM and current Deputy Chairman of the Security Council of Russia, transited Bosphorus towards #BlackSea en route from Istanbul to Sochi. pic.twitter.com/8I70Z83NsU

— Yörük Işık (@YorukIsik) April 20, 2022