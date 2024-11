Ρωσία: Δύο πύραυλοι και 27 drones καταρρίφθηκαν στο Κουρσκ αναφέρει τοπικός αξιωματούχος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο πυραύλους και 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσαν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον της περιφέρειας Κουρσκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Αλεξέι Σμιρνόφ δεν διευκρίνισε τον τύπο των πυραύλων που καταρρίφθηκαν, ούτε υπεισήλθε σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιθέσεις.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Ουκρανία εκτόξευσε αμερικανικούς πυραύλους ATACMS και βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow εναντίον ρωσικών εδαφών, ενώ σε αντίποινα η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Orechnik για να πλήξει βιομηχανική εγκατάσταση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο.

Με την αιφνιδιαστική εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, τον Αύγουστο, το Κίεβο ήλπιζε ότι θα σταματούσαν οι επιθέσεις στην ανατολική και βορειοανατολική Ουκρανία, ότι θα ανάγκαζε τη Ρωσία να αποσύρει δυνάμεις που προωθούνταν στο ανατολικό μέτωπο και ότι θα αποκτούσε μεγαλύτερο έρεισμα σε τυχόν μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

