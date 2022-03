Ρομάν Αμπράμοβιτς: Επιβεβαιώνεται η δηλητηρίασή του – Έχασε την όρασή του για ώρες

Πηγές κοντά στον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαιώνουν ότι εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης στη διάρκεια συνομιλιών στο Κίεβο, ενώ ο ίδιος έχει αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού τη στιγμή που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Λέγεται ότι ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, που πλέον έχει αναρρώσει, υπέφερε από ξεφλούδισμα στο δέρμα και κόκκινα μάτια. Πηγή κοντά στον Αμπράμοβιτς είπε στο BBC ότι υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. Είπε ότι τώρα έχει αναρρώσει και συνεχίζει τις διαπραγματευτικές του προσπάθειες ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πηγή είπε στον Guardian ότι ο Ρώσος ολιγάρχης έχασε την όρασή του για ώρες και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στην Τουρκία.

Αναλυτές του ερευνητικού Bellingcat επιβεβαίωσαν ότι τρία μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, περιλαμβανομένου και του Αμπράμοβιτς, που παρευρίσκονταν στις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στις 3 Μαρτίου εμφάνισαν συμπτώματα που συνάδουν με δηλητηρίαση με χημικά όπλα.

Στο μεταξύ ο δημοσιογράφος Shaun Walker του Guardian είπε: “Πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές της WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης. “Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για ώρες” και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, πρόσθεσε η πηγή.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. “Roman lost his sight for several hours” and was treated in Turkey, the source said.

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022