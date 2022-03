Όσκαρ 2022: Viral η Νικόλ Κίντμαν για την αντίδρασή της στο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ

Viral έγινε η Νικόλ Κίντμαν για την αντίδρασή της στο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον κωμικό Κρις Ροκ, τη βραδιά των Όσκαρ.

Χρήστες των social media, μάλιστα, αναφέρουν ότι η σταρ κερδίζει το Όσκαρ για την Καλύτερη Αντίδραση και να προσθέτουν ότι ένα καινούργιο meme γεννήθηκε.

Nicole Kidman reaction last night to Will Smith slapping Chris Rock. pic.twitter.com/ywIxD9JRpx — CinemaDrive (@CinemaDrive_) March 28, 2022

Η έντονη έκφραση της Νικόλ Κίντμαν σχολιάστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αρκετούς χρήστες να αναφέρουν ότι το πρόσωπό της επιτέλους κινήθηκε έπειτα από 11 χρόνια. Η ίδια πάντως μετά το χαστούκι σηκώθηκε και πήγε κοντά στον Γουίλ Σμιθ και τη σύζυγό του και είχε μία κουβέντα μαζί τους.

Now Nicole Kidman is giving Will Smith a hug and she reaches over and says something to Jada. #Oscars pic.twitter.com/v5R335SwzR — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι εκφράσεις της Κίντμαν στη βραδιά των Όσκαρ δημιουργούν… meme καθώς viral είχε γίνει και το 2017 με το περίεργο χειροκρότημα.

Nicole Kidman should win the Oscar for Best Reaction To Will Smith Slapping Chris Rock #Oscars pic.twitter.com/vzgukKOQqQ — oluwajwon (@kingsabalo) March 28, 2022