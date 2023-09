Ρόμπερτ Μενέντεζ: Φωτογραφίες από τις ράβδους χρυσού και τις στοίβες με τα μετρητά που βρέθηκαν σπίτι του

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες από τις ράβδους χρυσού και τα χρήματα τα οποία κατηγορείται ότι έλαβε ο 69χρονος Αμερικανός Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ και η σύζυγός του.

Από έρευνα των αρχών στο σπίτι τους, βρέθηκαν μπάρες χρυσού αξίας 100.000 δολαρίων, 480.000 δολάρια σε μετρητά, ενώ μεταξύ των δώρων περιλαμβάνεται και ένα πολυτελές αυτοκίνητο, όπως και φέρεται να έγιναν και πληρωμές στεγαστικού δανείου.

Ο Γερουσιαστής και η 57χρονη σύζυγός του, Ναντίν, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για διαφθορά και συγκεριμένα:

– συνωμοσία για διάπραξη δωροδοκίας

– συνωμοσία για διάπραξη απάτης και

– συνωμοσία για εκβίαση

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ζευγάρι πήρε χρήματα από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, το διάστημα από το 2018 έως το 2022, για να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του στην Ουάσιγκτον ώστε να προωθήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, αλλά και της κυβέρνησης της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Μενέντεζ πέρασε ευαίσθητες πληροφορίες στην κυβέρνηση της Αιγύπτου. Οι αρχές αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει ήδη τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θεωρούν ότι είναι προϊόντα δωροδοκίας.

Στις 27 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο οι πέντε κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά ο κ. Μενέντεζ κατηγορείται για δωροδοκία. Το 2015 είχε αθωωθεί.

🇺🇸 US Prosecutor Damian Williams, who investigated the corruption of Menendez and his wife, revealed the indictment with thousands of dollars in cash and gold bars hidden at home. pic.twitter.com/2no4WJyfku

— X News Explorer (@XNewsExplorer) September 22, 2023