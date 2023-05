Πυροβολισμοί στην Ατλάντα: Τουλάχιστον ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και άλλα τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα έπειτα από πυροβολισμούς σε νοσοκομείο.

Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν έναν ένοπλο που, όπως είπαν, πυροβόλησε πολλούς ανθρώπους στο Νοσοκομείο Northside Medical στο Midtown.

Η αστυνομία εξέδωσε σήμα “να είστε σε επιφυλακή” για τον ύποπτο, λέγοντας στο CNN ότι ο ύποπτος τους είναι γνωστός και παραμένει ασύλληπτος.

Το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν τον ύποπτο δράστη να φοράει κουκούλα.

“Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για το πού βρίσκεται αυτό το άτομο, παρακαλείται να καλέσει το 911”, ανέφερε η αστυνομία. “Ο ύποπτος πιστεύεται ότι είναι οπλισμένος και επικίνδυνος και δεν πρέπει να τον πλησιάσετε”.

Update as of 12:42pm – We are working an active shooter situation inside a building on West. Peachtree St, between 12th St and 13th St. We are aware of multiple people injured. No suspect is in custody.

