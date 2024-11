Προκαλεί ξανά ο Έλον Μασκ: Το χυδαίο και ανάρμοστο λογοπαίγνιό του για την Άνγκελα Μέρκελ

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης των εταιρειών SpaceX και Tesla, Έλον Μασκ, απάντησε με προσβλητικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας X, στην κριτική που του άσκησε η πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, σχετικά με την εμπλοκή του στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ.

Η Μέρκελ είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο γερμανικό περιοδικό Spiegel ότι ο Μασκ κατέχει το 60% όλων των δορυφόρων στο διάστημα, γεγονός που την ανησυχεί ιδιαίτερα. Επιπλέον, εξέφρασε ανησυχίες για τις πολιτικές φιλοδοξίες του Μασκ, υπογραμμίζοντας ότι, ως πρώην Καγκελάριος, έμαθε πως τα επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα πρέπει να διατηρούνται σε μια εύθραυστη ισορροπία.

Η πρώην Καγκελάριος, ανέφερε ότι το γεγονός ότι ο Μασκ κατέχει το 60% των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά, ενισχύει τη θέση του στην παγκόσμια πολιτική σκακιέρα, καθώς οι δορυφόροι αυτοί χρησιμοποιούνται για στρατηγικές και πολιτικές σκοπιμότητες.

«Αν ένα άτομο σαν αυτόν είναι ιδιοκτήτης του 60% όλων των δορυφόρων που κινούνται στο διάστημα, τότε αυτό πρέπει να είναι τεράστιος λόγος ανησυχίας για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μέρκελ πρόσθεσε ότι η πολιτική πρέπει να καθορίζει την κοινωνική ισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των απλών πολιτών.

Ωστόσο, η απάντηση του Μασκ στη δήλωση της Μέρκελ ήταν -τουλάχιστον- χυδαία.

Γράφοντας στο Χ «Ποια είναι αυτή η Άγκελα Μέρκιν;», ο Μασκ αναφέρθηκε ειρωνικά στην πρώην Καγκελάριο, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο, χρησιμοποιώντας τον όρο (merkin) που αναφέρεται σε περουκίνι που χρησιμοποιούνταν από τις γυναίκες για το εφηβαίο.

