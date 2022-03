Προειδοποιήσεις από την G7: Η Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει βιολογικά, χημικά, πυρηνικά όπλα

Οι ηγέτες των κρατών μελών της G7 προειδοποίησαν τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει βιολογικά, χημικά ή πυρηνικά όπλα στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, ανέφεραν σε ανακοίνωση που έδωσε η Ομάδα των Επτά σήμερα στη δημοσιότητα μετά τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.

«Προειδοποιούμε ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή χρήσης χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων ή σχετικού υλικού», ανέφεραν οι ηγέτες σε κοινό ανακοινωθέν.

Όλες οι χώρες δήλωνουν έτοιμες να υποδεχθούν πρόσφυγες από την Ουκρανία, είπαν.

The leaders of the G7 gather in Brussels to discuss their response to Russia’s invasion of Ukraine, a month since Moscow first launched its attack. #UkraineRussia pic.twitter.com/H7qiMWVc8K

— euronews (@euronews) March 24, 2022