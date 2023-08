Πριγκόζιν: Τι θα απογίνει η Wagner μετά τον θάνατό του – Το χρονικό της ρήξης με τον Πούτιν

Ο θάνατος σε αεροπορικό δυστύχημα του ανθρώπου που ταπείνωσε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, του Γεβγκένι Πριγκόζιν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία αν και ορισμένοι Ρώσοι παρατηρητές αφήνουν υπόνοιες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή. Μπορεί όμως η μισθοφορική ομάδα του, η Wagner να επιβιώσει χωρίς αυτόν;

Στον απόηχο της «πορείας προς την Μόσχα» του Πριγκόζιν πριν από δύο μήνες, ο επικεφαλής της CIA, William Burns, είχε προβλέψει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα έπαιρνε τον χρόνο του για να πάρει την εκδίκησή του.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ένας πολύ περίπλοκος χορός», είχε πει ο Μπερνς στο Φόρουμ Ασφαλείας του Άσπεν τον Ιούλιο. «Ο Πούτιν δεν ξεχνά».

Και ενώ οι λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη παραμένουν ασαφείς σχετικά με τον θάνατο του μισθοφόρου σε αεροπορικό δυστύχημα, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Wagner –η οργάνωση μισθοφόρων που έχτισε ο Πριγκόζιν– ουσιαστικά έχει δεχτεί δραματικό πλήγμα, όπως αναφέρει η «The Guardian».

Καθώς ο εξέχων ρόλος της Wagner στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε ήδη περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό μετά τα όσα συνέβησαν στην Μόσχα , η οποία έφερε σε αμηχανία τον Πούτιν και το Κρεμλίνο, φαινόταν –έστω και για μια στιγμή– ότι ο Πριγκόζιν προσπαθούσε να ανακτήσει μέρος της επιρροής μέσω της επιχείρησης του στην Αφρική με εντολή του Κρεμλίνου.

Ο Πριγκόζιν είχε κάνει μια δήλωση υποστηρίζοντας το πραξικόπημα στον Νίγηρα, που θεωρήθηκε από ορισμένους αναλυτές ως υπενθύμιση του πώς η Wagner είχε κάποτε υπηρετήσει τους σκοπούς του Κρεμλίνου. Αυτή την εβδομάδα είχε αναρτήσει ένα βίντεο από κάποιο σημείο στην Αφρική , στις μάχες που ήταν σήμα κατατεθέν του, υποδηλώνοντας ότι, ίσως, είχε βρει έναν νέο ρόλο και ότι οι πράξεις του είχαν συγχωρεθεί.

Σε αυτό το βίντεο, ο Πριγκόζιν επέμενε ότι στρατολογούσε κόσμο για επιχειρήσεις στην Αφρική, ενώ προσκαλούσε επίσης επενδυτές από την Ρωσία να βάλουν χρήματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία μέσω του Russian House, ενός πολιτιστικού κέντρου στην πρωτεύουσα της αφρικανικής χώρας.

Πετούσε πάνω από την περιοχή Tver κοντά στη Μόσχα μαζί με άλλους ανώτερους ηγέτες της Wagner όταν το ιδιωτικό του τζετ έπεσε και σύμφωνα με ορισμένες αναφορές μπορεί να καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Δεν ήταν μόνο ο Πριγκόζιν που πέθανε στο δυστύχημα. Μαζί του στην πτήση ήταν ο Ντμίτρι Ούτκιν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του, ένα άλλο βασικό πρόσωπο της Βάγκνερ. Πρώην αξιωματικός της GRU και μισθοφόρος που δραστηριοποιούνταν στη Συρία φρουρώντας πετρελαιοπηγές, είχε εμπλακεί στο πραξικόπημα της Wagner .

Αναφορές από ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με την Wagner υποδηλώνουν ότι και άλλα μέλη της οργάνωσης μπορεί επίσης να ήταν στην πτήση.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Wagner, όπως είχε συσταθεί κάποτε, δεν υπάρχει πια.

BREAKING ⚡️Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, along with atleast 10 others, have been killed in a plane crash in Russia’s Tver region pic.twitter.com/41Dkq2OzwB

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 23, 2023