ΗΠΑ: Ο θάνατος του Πριγκόζιν «δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν»

Ο θάνατος του επικεφαλής της εταιρίας μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Ρωσία «δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν» εάν επιβεβαιωθεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Έχουμε δει τις σχετικές αναφορές. Εάν επιβεβαιωθεί (ο θάνατος του Πριγκόζιν), δεν θα προκαλούσε έκπληξη σε κανέναν», δήλωσε η Έντριεν Γουάτσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, επισημαίνοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί.

Η συντριβή αεροσκάφους στη Ρωσία, με το όνομα του αρχηγού της Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν να περιλαμβάνεται στη λίστα επιβατών, είναι ένα “μήνυμα” που στέλνει ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν στις ρωσικές ελίτ, δήλωσε σήμερα σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

“Η θεαματική εξόντωση του Πριγκόζιν και της διοίκησης της Βάγκνερ δύο μήνες μετά την απόπειρα του πραξικοπήματός (τους) είναι ένα μήνυμα του Πούτιν προς τις ρωσικές ελίτ ενόψει των εκλογών του 2024”, δήλωσε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, εκτιμώντας ότι ο “Πούτιν δεν συγχωρεί κανέναν”. “Προσοχή! Προδοσία ίσον θάνατος”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear… Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…

