Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να απονείμει ένα βραβείο του NFL, έπειτα από την σύντομη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ‘. Ο Πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε εκτάκτως στην Βρετανία, όταν ο πατέρας του τον ενημέρωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο 39χρονος δούκας του Σάσεξ εμφανίστηκε στην τελετή 2024 NFL Honors στο Resorts World Theater στο Λας Βέγκας το βράδυ της Πέμπτης και παρέδωσε το βραβείο Walter Payton Man of the Year στον ποδοσφαιριστή των Pittsburgh Steelers, Cameron Heyward.

«Είμαι σε σοκ. Αυτός είναι ο πρίγκιπας Χάρι», αστειεύτηκε ο Heyward όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο.

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Λονδίνο με 10ωρη πτήση από το Λος Άντζελες την Τρίτη και μετέβη στη βασιλική κατοικία λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Εκεί συναντήθηκε για περίπου 45 λεπτά με τον Κάρολο μετά την αιφνιδιαστική αποκάλυψη ότι ο βασιλιάς έχει καρκίνο.

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος έχει αποξενωθεί από τον πατέρα του και τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ από τότε που εγκατέλειψε τη βασιλική οικογένεια, επέστρεψε στο Λος Άντζελες και βρέθηκε στο Λας Βέγκας την Πέμπτη.

Ο Χάρι ταξίδεψε στο Λονδίνο χωρίς την Μέγκαν Μάρκλ και χωρίς τα δύο του παιδιά, τον 4χρονο πρίγκιπα Άρτσι, και την 2χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Ήταν η πρώτη επίσημη προσωπική συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο μετά την κηδεία της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο πρίγκιπας παρευρέθηκε στη στέψη του Καρόλου στο Αβαείο του Ουέστμινστερ τον Μάιο του 2023, αλλά δεν εθεάθη να αλληλεπιδρά με τον Βασιλιά και την Βασίλισσα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Πρίγκιπας Χάρι δεν είδε τον αδελφό του Ουίλιαμ ή την Κέιτ Μίντλετον, η οποία αναρρώνει έπειτα από εγχείρηση στην κοιλιά.

«Ο Γουίλιαμ έδειξε ότι έχει αποκηρύξει τον Χάρι, δεν θέλει να τον γνωρίζει και πιθανότατα δεν τον συμπαθεί πια. Ο Χάρι απλά δεν είναι μέρος της ζωής του», δήλωσε η βασιλική εμπειρογνώμονας, Jennie Bond στη DailyMail.com. «Αυτό το χάσμα είναι τόσο βαθύ τώρα, και αυτό φάνηκε από την παρουσία του Χάρι εδώ και ότι δεν συναντήθηκαν. Είναι τόσο βαθύ που πραγματικά αναρωτιέμαι αν μπορέσει ποτέ να φτιάξει η σχέση τους» πρόσθεσε.

Καθώς ο Χάρι βρισκόταν στο Λονδίνο, η Μέγκαν Μάρκλ πιστεύεται ότι βρισκόταν στο σπίτι της στο Montecito με τα παιδιά της, ενώ σε σχεδόν ολόκληρη η Νότια Καλιφόρνια είχε σημάνει συναγερμός λόγω πλημμυρών.

Την Τετάρτη, εθεάθη να οδηγεί ένα Range Rover στην περιοχή του Λος Άντζελες και να δείχνει ανέμελη παρά το ταξίδι του συζύγου της στο Λονδίνο για να επισκεφθεί τον άρρωστο βασιλιά.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Δούκισσα του Σάσεξ φαίνεται να χαμογελάει καθώς οδηγούσε κοντά στο σπίτι της στο Montecito, αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Μέγκαν έδειχνε χαλαρή πίσω από το τιμόνι του Range Rover της, φορώντας καπέλο του μπέιζμπολ και μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου.

