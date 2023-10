Πόλεμος στο Ισραήλ: Πώς το ολονύκτιο πάρτι στην έρημο εξελίχτηκε σε αιματηρό εφιάλτη

Θα ήταν η χαρά των φίλων της μουσικής και του χορού, ίσως και όνειρο ζωής για κάποιους, αν δεν είχε εξελιχθεί σε εφιάλτη. Ολονύκτιο πάρτι στην έρημο του Ισραήλ, με την μουσική στο τέρμα, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Η ιδέα ήταν τόσο ελκυστική που οι διοργανωτές δελέαζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ολόκληρες οικογένειες να συμμετάσχουν. Γιατί οι γονείς να μην γιορτάσουν μαζί με τα παιδιά;

Το υπαίθριο πάρτι του Nova Festival σε αγροτική αγροτική περιοχή κοντά στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ υποτίθεται ότι θα ήταν ένα ολονύχτιο χορευτικό πάρτι, για την εβραϊκή γιορτή Sukkot. Αλλά με το ξημέρωμα, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να ακούνε σειρήνες και ρουκέτες. Παλαιστίνιοι μαχητές εισέβαλαν στο φεστιβάλ, πυροβολώντας αθώους ανθρώπους καθώς έτρεχαν προς τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι πιάστηκαν όμηροι.

Τα παιδιά χόρευαν όταν εμφανίστηκαν πίσω τους τα αλεξίπτωτα των μαχητών της Χαμάς. Η μουσική ήταν τόσο δυνατά που δεν άκουγαν θόρυβο ούτε από πτητικές μηχανές ούτε τις αυτοκίνητα που κατευθύνονταν προς το πάρτι γεμάτα ενόπλους της Χαμάς.

Οι πρώτες ρουκέτες έπεσαν γύρω στις 6:30 π.μ. το πρωί. Τριάντα λεπτά αργότερα, εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στην έρημο άκουσαν τις σειρήνες, είδαν τα φορτηγά και άρχισαν να τρέχουν σαν τρελοί. Πίσω τους, δεξιά και αριστερά τους, οι ένοπλοι είχαν ήδη ανοίξει πυρ.

Ακολούθησε σφαγή. Δεκάδες άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά των παλαιστινίων. Ακούγονται φήμες ότι στο πάρτι σκοτώθηκαν περί τα 250 άτομα.

Up to 250 people may have been killed at the music festival near the Gaza border fence.

According to reports, many of the victims are Europeans and Americans.

Much more will be revealed about what happened there in the coming days.

