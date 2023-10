Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρή Γερμανίδα που ήταν σε συναυλία στα σύνορα με τη Γάζα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τραγική κατάληξη φαίνεται πως έχει η υπόθεση μιας 30χρονης γυναίκας που απήχθη από μέλη της Χαμάς το Σάββατο κατά την διάρκεια των επιθέσεων της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ.

Η Shani Louk με καταγωγή από το Ισραήλ και τη Γερμανία, διασκέδαζε σε φεστιβάλ κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με την Γάζα. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με στρατιώτες της Χαμάς να έχουν απαγάγει αμάχους και να πανηγυρίζουν, φαίνεται το σώμα της 30χρονης μόνο με τα εσώρουχα σε καρότσα ενός αγροτικού οχήματος.

Οι Παλαιστίνιοι το μεταφέρουν ως τρόπαιο. Το σώμα δείχνει άψυχο, κάτι που έχει οδηγήσει τις αρχές του Ισραήλ να θεωρήσουν ότι η Shani Louk είναι νεκρή.

Φίλοι και συγγενείς της Shani Louk, αναγνώρισαν το σώμα της από τα χαρακτηριστικά ράστα μαλλιά της και από τα τατουάζ που είχε στα πόδια της.

A young https://t.co/uCYl2brNGu is paraded by #Hamas attack on #Israel is Shani Lauk, a German national who visited an Israeli concert. A mom is urging for her daughter's body.Repost for #IStandWithIsrael #Gaza #Mossad #Gaza #Israel_under_attack #Israelwar #IndiaStandWithIsrael pic.twitter.com/3QzvBWT0Xi

