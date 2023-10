Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Washington Post αποκαλύπτει τα όπλα της Χαμάς

Ένα εγχειρίδιο της Χαμάς που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post και άλλα έγγραφα που βρέθηκαν μετά την τρομοκρατική επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου αποκαλύπτει κάποιες από τις στρατιωτικές της δυνατότητες, τις προετοιμασίες της για δολοφονίες εκ του σύνεγγυς και οδηγίες για το πώς λειτουργεί ο εξοπλισμός και τι πρέπει να κάνουν οι άνδρες της την ώρα της επίθεσης.

Το εγχειρίδιο, που χρονολογείται από πέρυσι, βρέθηκε στο πτώμα ενός μαχητή της Χαμάς. Περιέχει οδηγίες για τον χειρισμό ορισμένων όπλων, αναφέρει τα τρωτά σημεία του ισραηλινού στρατιωτικού εξοπλισμού και παραθέτει οδηγίες για το πώς γίνεται φόνος με μαχαίρι.

Το έγγραφο φαίνεται να έχει προετοιμαστεί για επίλεκτες μονάδες των ταξιαρχιών Izzedine al-Qassam, που είναι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς. Το έντυπο περιλαμβάνει πληροφορίες για τους χρήστες αντιαρματικών όπλων, οδηγίες που θα διευκόλυναν τους μηχανικούς, τους ελεύθερους σκοπευτές, μονάδες πεζικού, καθώς και ανθρώπους που χρησιμοποιούν σήραγγες. Το φυλλάδιο γράφει ακόμα ότι απευθύνεται “στρατεύματα κρούσης”.

“Αυτό είναι ένα απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο”, γράφει στην πρώτη σελίδα. “Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. Απαγορεύεται να κινείστε με αυτό, εκτός αν υπάρχουν εντολές”. Αυτό σημαίνει ότι οι ένοπλοι της Χαμάς πήγαν στην επιχείρηση με το απόρρητο έντυπο για οδηγίες μάχης.

Στο οπισθόφυλλό του υπάρχει μια φωτογραφία του Παλαιστίνιου σεΐχη Abdullah Azzam, του μέντορα του Οσάμα Μπιν Λάντεν. “Αν αυτή είναι η πηγή έμπνευσής τους και αυτή είναι η φιγούρα, το σύμβολο που κοιτάζουν, καταλαβαίνω κάτι περισσότερο για τη συμπεριφορά τους στις 7 Οκτωβρίου”, δήλωσε ο Μάικλ Μίλσταϊν, πρώην επικεφαλής του παλαιστινιακού τμήματος της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Ο Μίλσταϊν εξέτασε το εγχειρίδιο μετά από αίτημα της Washington Post.

Οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένου του Milshtein, δήλωσαν ότι το εγχειρίδιο φαίνεται να είναι γνήσιο και ταιριάζει με άλλα βρήκαν οι ισραηλινές δυνάμεις και οι ομάδες πρώτων βοηθειών που έσπευσαν στους τόπους της σφαγής των ισραηλινών. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επαλήθευσε 17 σελίδες εγγράφων για την The Post. Ορισμένα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου για το πεδίο μάχης, δεν δόθηκαν για επαλήθευση, γιατί θα μπορούσε να ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος που το βρήκε πρώτος και το έδωσε στηνWashington Post.

Άλλα έγγραφα της Χαμάς περιλαμβάνουν χάρτες και αναλυτικά σχέδια επιθέσεων, σχεδιαγράμματα από κιμπούτς γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ αναφέρεται και η πρόθεση να σκοτώσουν και να απαγάγουν πολίτες.

Το έγγραφο που αποκτήθηκε από τη Washington Post περιλάμβανε οδηγίες χρήσης και λειτουργίας των όπλων που χρησιμοποιεί η Χαμάς. Περιέχει επίσης αναλυτικές περιγραφές για τις αδυναμίες των αρμάτων μάχης και των άλλων τεθωρακισμένων του Ισραήλ. Για παράδειγμα, υπάρχουν οδηγίες για τη χρήση ενός αντιαρματικού εκτοξευτή πυραύλων F-7 της Βόρειας Κορέας, τον οποίον μάλιστα η η Πιονγιάνγκ έχει αρνηθεί ότι προμήθευσε τη Χαμάς.



Περίπου 50 τέτοια όπλα βρήκε ο στρατός μετά τις επιθέσεις, όπως ισχυρίζεται και κάποια από αυτά τα έδειξε με φωτογραφίες.

Το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Κασάμ εκτιμάται ότι έχουν δημιουργήσει μία δύναμη περίπου 15.000-40.000 μαχητών έτοιμων να επιχειρήσουν. Από αυτούς περίπου 1.200 φέρεται να συμμετείχαν στις επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου.

Στα πρώτα χρόνια όταν είχαν ανοιχτεί τα τούνελ προς την Αίγυπτο, η Χαμάς μπορούσε εύκολα φέρνει εκρηκτικά και πυραύλους στη Γάζα, δήλωσε ο Μκαϊμάρ Αμπουσάντα, αναλυτής στο Πανεπιστήμιο Αλ Ζαρ της Γάζας. Ωστόσο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι έλαβε αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό αυτών των δρόμων του λαθρεμπορίου.

«Ειλικρινά δεν ξέρω πώς διατήρησαν τη δυνατότητα για να οικοδομήσουν μία τέτοια στρατιωτική δυνατότητα», είπε ο Αμπουσάντα, αναφερόμενος στην περίμετρο ασφαλείας που υπάρχει γύρω από τη Γάζα.

Μαχητές των ειδικών δυνάμεων της ταξιαρχίας Αλ Κασάμ, οι «Nukhba», είναι γνωστό ότι εκπαιδευτήκαν στο Ιράν και επέστρεψαν στη Γάζα, είπε ακόμα. Οι μαχητές χρησιμοποίησαν αλεξίπτωτα, μηχανάκια και φορτηγά για να περάσουν το τείχος από τη Γάζα στο Ισραήλ και σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, επιτέθηκαν στις κοινότητες του Ισραήλ σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο.

«Είδαμε ότι λειτουργούν σαν επαγγελματικός στρατός», δήλωσε ο ταγματάρχης G., διοικητής του Ινστιτούτου για έρευνα όπλων του Ισραήλ την Παρασκευή, καθώς παρουσίαζε τα όπλα που κατασχέθηκαν από τη Χαμάς.

«Εργάστηκαν πολύ ειδικά, πολύ οργανωμένα. Είχαν ένα όχημα για τα αυτοσχέδια εκρηκτικά, ένα όχημα για τα RPG και ένα όχημα ήταν της ομάδας διοίκησης», συμπλήρωσε.

«Ο λαιμός στην περιοχή γύρω από την κλείδα», «η σπονδυλική στήλη» και «η μασχάλη» περιλαμβάνονται στη λίστα, των σημείων που πρέπει να μαχαιρώσεις κάποιον για να τον σκοτώσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

Ο Αϊμέν αλ-Ταμίμι, ένας ειδικός για το Middle East Forum, που έχει μελετήσει εκτεταμένα έγγραφα που ανακτήθηκαν σε πεδία συγκρούσεων στο Ιράκ και στη Συρία επίσης συμφώνησε πως το συγκεκριμένο έγγραφο μοιάζει να είναι γνήσιο. «Δεν θα ήταν έκπληξη έγγραφα σαν κι αυτό να βρίσκονται στην κατοχή μαχητών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι εκατοντάδες έγγραφα έχουν αποκτηθεί από τη Διεύθυνση Πληροφοριών και τη μονάδα μηχανικού του στρατού Yahalom. Μεταξύ αυτών είναι κινητά τηλέφωνα που είχαν οι ένοπλοι της Χαμάς, εξοπλισμός επικοινωνίας, κάμερες και αναφορές πληροφοριών ασφαλείας.

Πολλά από τα έγγραφα εμφανίστηκαν στο κανάλι του Telegram με όνομα «South First Responders» (Διασώστες του νότου), το οποίο συλλέγει στοιχεία που μαζεύτηκαν μετά τις επιθέσεις σε όσους καθάριζαν τις περιοχές.

Όσοι εργάστηκαν για να περισυλλέξουν τα άψυχα σώματα των εκατοντάδων Παλαιστίνιων μαχητών που σκοτώθηκαν στην επίθεση, υποστήριξαν ότι αυτά αρχικά ελέγχθηκαν από πυροτεχνουργούς που ήθελαν να εξασφαλίσουν ότι δεν υπήρχαν πάνω τους εκρηκτικά.

