Πόλεμος στο Ισραήλ: Η 11η Σεπτεμβρίου των Ισραηλινών – Πώς απάντησαν

Μπροστά στην πιο θανατηφόρα επίθεση που δέχεται στο έδαφός του από την ίδρυσή του το 1948, το Ισραήλ κήρυξε επισήμως τον πόλεμο στη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί του Σαββάτου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από τη Λωρίδα της Γάζας, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται λιγότερες από 48 ώρες μαχών και συγκρούσεων σε πάνω 1.000 νεκρούς συνολικά και απροσδιόριστο αριθμό ομήρων.

Επιδιώκοντας να ανακτήσουν τον έλεγχο του νότιου τμήματος της χώρας, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν σήμερα να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ενώ δεν σταμάτησαν και τις αεροπορικές επιδρομές τους εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, καταστρέφοντας κτίρια και σκοτώνοντας αμάχους.

Η Γάζα βίωσε σήμερα την πιο θανατηφόρα μέρα τα τελευταία 15 χρόνια από τις ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

A short while ago, IAF fighter jets struck a compound belonging to the head of the intelligence department in the Hamas terrorist organization.

The IAF is currently continuing to strike terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/uSHsXGFNzz

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023