Πόλεμος στην Ουκρανία: Βαριές απώλειες για τη Ρωσία, έχασε 1.000 στρατιώτες σε μια ημέρα

Σχεδόν 1.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μια μόνο ημέρα στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, στην χειρότερη ημέρα για τις ρωσικές δυνάμεις από την έναρξή του, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα βίντεο από τη ρωσική πλευρά δείχνουν εξάλλου το χαμηλό ηθικό των στρατιωτών και τις πανικόβλητες κινήσεις τους, που φέρνουν ακόμα περισσότερα θύματα.

Σε ένα από τα βίντεο, πιθανότατα από τη Χερσώνα, βλέπουμε πανικόβλητους στρατιώτες να ξεφεύγουν από επίθεση μέσα σε τεθωρακισμένο όχημα. Αλλά και αυτό αναποδογυρίζει και οι στρατιώτες πέφτουν στο έδαφος, ουρλιάζοντας από πανικό. Την ίδια ώρα, η ουκρανική επίθεση γύρω τους συνεχίζεται αμείωτη.

Σε κάθε περίπτωση, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, στην τακτική ενημέρωση για τις ρωσικές απώλειες σε στρατιώτες και σε βαρύ υλικό, αναφέρει ότι την Κυριακή σκοτώθηκαν 950 στρατιώτες. Συνολικά από την έναρξη του πολέμου οι νεκροί φτάνουν για τη ρωσική πλευρά τους 71.200, πολύ περισσότεροι και από αυτούς στον πόλεμο στο Αφγανιστάν (1980-1988).

Κοντά σε αυτό τον αριθμό πρέπει να υπολογίζουμε τον αριθμό των τραυματιών που μένουν εκτός μάχης, αλλά τις μεγάλες απώλειες της Ρωσίας σε κάθε είδους στρατιωτικό υλικό, από άρματα μάχης, σε εξειδικευμένα οχήματα και από ελικόπτερα και αεροσκάφη μέχρι πυροβόλα.

Οι αριθμοί για τις απώλειες προέρχονται από την Ουκρανία και δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθούν άμεσα. Η Ρωσία δεν κάνει καμία αναφορά για τις δικές της απώλειες σε στρατιώτες και υλικό.

“It is during our darkest moments that we must focus to see the light.”

Aristotle

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Oct 31: pic.twitter.com/vJ0hGZWz2o

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 31, 2022