Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο καταγγέλλει ότι Ρώσοι πυροβόλησαν κατά ηλικιωμένων σε γηροκομείο – “56 νεκροί, 15 απαχθέντες”

Λουτρό αίματος σε γηροκομείο στην περιοχή του Λουγκάνσκ καταγγέλλει το Κίεβο. Σύμφωνα με την Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά δεκάδων ηλικιωμένων σε οίκο ευγηρίας, με αποτέλεσμα 56 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 15 να απαχθούν από τους Ρώσους.

Τη σχετική καταγγελία, όπως μεταδίδουν ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ, έκανε η διαμεσολαβήτρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Λουντμίλα Ντενίσοβα.

Σε ανάρτησή της στο Telegram έκανε λόγο για ένα “τρομερό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν οι δυνάμεις κατοχής”.

Όπως κατήγγειλε, στην πόλη της Κρεμίνας στις 11 Μαρτίου, οι ρωσικές δυνάμεις “πυροβόλησαν κυνικά και σκόπιμα από ένα τανκ κατά ενός οίκου ευγηρίας. 56 άνθρωποι, που έζησαν μέχρι τα βαθιά γεράματά τους στο γηροκομείο πέθαναν επί τόπου. Οι επιζώντες, 15 άτομα, απήχθησαν από τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα στο Σβατόρε, στο περιφερειακό γηριατρικό οικοτροφείο. Είναι ακόμα αδύνατο να φτάσει κανείς στον τόπο της τραγωδίας για να θάψει τους νεκρούς ηλικιωμένους”, τόνισε η Ντενίσοβα.

“Αυτή είναι ακόμη μία πράξη φρικτής γενοκτονίας – η εξόντωση του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Για κάθε τέτοιο έγκλημα, για κάθε αθώα ζωή που αφαιρείται, η ηγεσία του επιτιθέμενου κράτους πρέπει να λογοδοτεί με όλη τη σοβαρότητα του διεθνούς ποινικού δικαίου. Καλώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να λάβει αυτό το γεγονός υπόψη κατά τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας από τη ρωσική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Ζητώ από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να επισπεύσουν τη σύσταση του Ειδικού Στρατιωτικού Δικαστηρίου. Οι ρατσιστές εγκληματίες πρέπει να φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις φρικαλεότητες στην Ουκρανία”, καταγγέλλει η Ντενίσοβα.

56 people were killed in Kreminna #Luhansk oblast – the occupiers shot from a tank home for the elderly. #Russians fired at it. Cynically and deliberately. They just adjusted the tank, put it in front of the house and started firing

[1/2] #WarCrimes #WarInUkraine #SaveUkraine

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 20, 2022