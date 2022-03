Πόλεμος στην Ουκρανία: “Στο προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνονται μόνο τα ρωσικά αιτήματα” λέει σύμβουλος του Ζελένσκι

Το προσχέδιο συμφωνίας 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δημοσίευσαν οι Financial Times, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν ικανοποίησε την ουκρανική πλευρά, με τον ανώτερο σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επισημαίνει ότι αυτό απηχεί μόνο τη ρωσική πλευρά.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο twitter ο Μιχαήλο Ποντολιάκ τονίζει πως “οι FT δημοσίευσαν ένα προσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς και τίποτα άλλο. Η ουκρανική πλευρά έχει τις δικές της θέσεις. Το μόνο πράγμα που επιβεβαιώνουμε σ’ αυτό το στάδιο είναι η κατάπαυση του πυρός, η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και οι εγγυήσεις ασφαλείας από σειρά χωρών”.

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022