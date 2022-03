Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε ασφυκτικό κλοιό το Κίεβο – Σφοδρές επιθέσεις των Ρώσων σε Χάρκοβο και Μαριούπολη

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολλών πόλεων της Ουκρανίας, για έβδομη ημέρα, ενώ την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ουκρανική και τη ρωσική αντιπροσωπεία στη Λευκορωσία.

Κίεβο , Χάρκοβο και Μαριούπολη βρίσκονται υπό στενή πολιορκία ενώ σε εξέλιξη είναι σκληρές μάχες. Λίγα λεπτά πριν από τις εννιά το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Χεραστσένκο. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, μετέδωσε το Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

🇺🇦 UKRAINE: Loud explosions heard in central and southern Kyiv – Update | https://t.co/LJf8OxFmpl — Riskline (@Riskline) March 2, 2022

Στο μεταξύ, Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος τόνισε πως οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να γίνονται πιο επιθετικές στη στόχευση υποδομών εντός του Κιέβου, όπου έχει καταγραφεί αύξηση των επιθέσεων με πυραύλους και πυρά πυροβολικού.

Debris were seen on Kyiv streets after a Russian missile hit the Ukrainian capital’s TV tower. Ukraine said the strike killed at least five people. More here: https://t.co/yWVUa1EZCl pic.twitter.com/tsi1YhbWyW — Reuters (@Reuters) March 2, 2022

«Παρατηρήσαμε, όπως σίγουρα όλοι έχετε παρατηρήσει, μια αύξηση εκτόξευσης πυραύλων, χρήσης πυροβολικού που στοχεύουν την πόλη και αυτή την (αυξάνουσα) επιθετικότητα όσον αφορά μόνο τον οπλισμό που μεταφέρουν στην πόλη», είπε ο αξιωματούχος. Πρόσθεσε ότι 450 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί εναντίον ουκρανικών στόχων τις τελευταίες επτά ημέρες από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Open, η ουκρανική πλευρά υπολογίζει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες είναι πιθανόν να εισβάλουν από 2 πυλώνες στο Κίεβο ακόμα και απόψε. Η μία είναι από την περιοχή Τσερνίκι και η άλλη νοτιότερα, περίπου 40 χλμ,. από το κέντρο του Κιέβου, την περιοχή Ιβάνκιφ. Σχηματίζεται μεγάλος πυλώνας από ρωσικά τανκς που σε συνδυασμό με τον δεύτερο πυλώνα θα προσπαθήσουν να εισβάλουν στο Κίεβο.

Από την έναρξη της επίθεσης, περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά, σύμφωνα την ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Εκατοντάδες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συγκοινωνιών, νοσοκομείων, παιδικών σταθμών και κατοικιών, έχουν καταστραφεί σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Παιδιά, γυναίκες και μέλη των δυνάμεων άμυνας χάνουν τη ζωή τους κάθε ώρα», ανέφερε η ανακοίνωση. Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη νύχτα ότι φοβάται εισβολή λευκορωσικών δυνάμεων από τον Βορρά.

Ο αριθμός των προσφύγων που εγκατέλειψαν την Ουκρανία εκτινάχθηκε, φθάνοντας τους 835.928 από την 1η Μαρτίου, εκ των οποίων οι 453.982 έχουν βρει καταφύγιο στην Πολωνία, σύμφωνα με την καταμέτρηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες την Τετάρτη.

Πυροβόλησαν το κομβόι με τους Έλληνες στη διαδρομή από τη Μαριούπολη

Στη Ζαπορίζια έφθασε το κομβόι των 66 ανθρώπων που ξεκίνησε από τη Μαριούπολη, με τους περισσότερους από αυτούς να είναι Έλληνες. Στον δρόμο όμως, έχουν προστεθεί πολλοί ακόμη, με τον αριθμό των οχημάτων να ξεπερνά πλέον τα 40 και να φθάνει ακόμη και τα 50.

Όπως τόνισε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Χρήστος Μαζανίτης, στα αυτοκίνητα επιβαίνουν πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ σε ένα βρίσκονταν μόνες τους δύο γυναίκες με μικρά παιδιά επίσης. Στόχος είναι να διανύσουν την απόσταση και να φτάσουν στη Ρουμανία. Κύριο μέλημα είναι να βρουν βενζινάδικα να φουλάρουν τα ντεπόζιτά τους,

Έκανε λόγο για εικόνες φρίκης που είδαν σε ένα βομβαρδισμένο χωριό. Βγαίνοντας από αυτό, είδαν γέφυρα που είχε ανατιναχθεί και μπήκαν σε αγροτικό δρόμο για να την παρακάμψουν. Ωστόσο, εκεί δέχθηκαν πυρά, αλλά δεν ξέρουν ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε.

Δύο σφαίρες πέτυχαν αυτοκίνητα που ήταν στο κομβόι με αποτέλεσμα να σκάσουν τα λάστιχά τους και εκείνη τη στιγμή αναγκάστηκαν να βάλουν τη ρεζέρβα ζώντας αγωνιώδεις στιγμές.

Από την πλευρά του ο ανταποκριτής του Open, Σωτήρης Δανέζης περιέγραψε επίσης με συγκλονιστικό τρόπο την αγωνιώδη διαδρομή από τη Μαριούπολη στη Ζαπορίζια.

Τόνισε ότι μόλις πέρασαν την έξοδο της Μαριούπολης, περίπου πέντε χιλιόμετρα μετά, έπεσαν μπροστά σε ουλαμό ρωσικών αρμάτων μάχης, όπου περίπου 44 τεθωρακισμένα και άλλα οχήματα έκλειναν μεγάλο σταυροδρόμι. Οι στρατιώτες έστρεψαν τα πυροβόλα και σημάδευαν τα αυτοκίνητα. Αιφνιδιάστηκαν που είδαν μπροστά τους τόσο μεγάλο κομβόι.

Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν περίπου 20 λεπτά και οι Ρώσοι άφησαν το κομβόι να περάσει. Όπως είπε και νωρίτερα ο Χρήστος Μαζανίτης, όταν πέρασαν το βομβαρδισμένο χωριό ώρα αργότερα, θέλησαν να διασχίσουν τη γέφυρα, αλλά δυστυχώς αυτή είχε πέσει. Έτσι, αναζήτησαν εναλλακτική οδό από χωματόδρομους. 500 μέτρα μετά τα πρώτα αυτοκίνητα δέχθηκαν πυροβολισμούς και έτσι αναγκάστηκαν να κάνουν στροφή 180 μοιρών με τα αυτοκίνητα να έχουν σκασμένα λάστιχα από τους πυροβολισμούς.

Στο μεταξύ, ο δημοσιογράφος Γιάννης Χαραμίδης του MEGA, στην ανταπόκρισή του είπε πως το αυτοκίνητο της αποστολής του Μεγάλου Καναλιού δέχτηκε θραύσμα από πυρά στη διάρκεια της διαδρομής από τη Μαριούπολη. Όπως είπε ότι ήταν προειδοποιητικά πυρά και δεν ήταν στόχος με αποτέλεσμα θραύσμα να πετύχει το λάστιχό τους.

Χάρκοβο

Ρωσικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα προσγειώθηκαν στην πόλη Χάρκιβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός τα ξημερώματα χωρίς να δώσει αναφορά για τον αριθμό τους.

⚡️Russian missiles hit central Kharkiv, damaging several residential and government buildings, including the city council. Video by State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/AyGk3nBqFH — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

Έπειτα από πολυάριθμες βομβιστικές επιθέσεις την Τρίτη στο κέντρο της πόλης, οι οποίες σκότωσαν τουλάχιστον 21 ανθρώπους σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, νέα πλήγματα έπληξαν το περιφερειακό αρχηγείο των δυνάμεων ασφαλείας και της αστυνομίας σήμερα, πρωί της Τετάρτης, καθώς και το πανεπιστήμιο αυτής της μητρόπολης που βρίσκεται 50 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Οι διασώστες λένε ότι έχουν αναπτύξει 21 οχήματα και 90 άτομα για την κατάσβεση των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και τη φροντίδα των θυμάτων.

Υπό ρωσικό έλεγχο η Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Σε ανακοίνωσή του ο Γκρόσι είπε ότι Ρώσοι διπλωμάτες στη Βιέννη ενημέρωσαν τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ότι το προσωπικό συνεχίζει τη δουλειά του και πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχει έξι από τους 15 αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, σύμφωνα με τη δήλωση. Υπάρχουν αναφορές ότι Ουκρανοί πολίτες μπλοκάρουν τους δρόμους που οδηγούν στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, κατασκευάζοντας αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Χερσώνα

Σήμερα το πρωί το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την πόλη-λιμάνι Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται κοντά στην χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από σφοδρές μάχες τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 08:43 ώρα Ελλάδος, ο Ουκρανός δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Κολιχάγεφ δήλωσε ότι η περιοχή εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Ουκρανών.

Η πόλη και η περιφέρειά της έχουν υποστεί σφοδρούς βομβαρδισμούς την Τετάρτη, έβδομη ημέρα της ρωσικής εισβολής. Η περιοχή της Χερσώνας, η οποία συνορεύει με την Κριμαία, δέχθηκε επίθεση από την αρχή της ρωσικής εισβολής την αυγή της 24ης Φεβρουαρίου.

Russian forces said they had captured the Black Sea port of Kherson on Wednesday as Russian and Ukrainian troops battled for Kharkiv, the country’s second-biggest city, and #Ukraine‘s president said Moscow wanted to “erase” his country – latest

▶️ https://t.co/n7RrPSlFaF pic.twitter.com/1obek7jKBV — AFP News Agency (@AFP) March 2, 2022

Πάντως, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία δεν έχει καταλάβει τη Χερσώνα, μια νότια πόλη-λιμάνι την οποία η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κατέλαβε. Ο Ολέκσιι Αρέστοβιτς δήλωσε πως οι μάχες συνεχίζονται για την επαρχιακή πρωτεύουσα των περίπου 250.000 κατοίκων που βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Δνείπερου στη Μαύρη Θάλασσα.

“Η πόλη δεν έχει πέσει, η πλευρά μας εξακολουθεί να αμύνεται”, είπε ο Αρέστοβιτς σε απευθείας ενημέρωση των δημοσιογράφων που μεταδόθηκε από τον ιστότοπο της προεδρίας. “Οι οδομαχίες συνεχίζονται.”

“Οι πληροφορίες ότι η Χερσώνα έχει πέσει και ούτω καθεξής — δεν είναι αλήθεια. Ο στρατός μας και οι ντόπιοι υπερασπιστές της πόλης εξακολουθούν να αντιστέκονται στην πόλη και γύρω από αυτήν”.

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: 498 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και 1.597 τραυματίσθηκαν

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 498 Ρώσοι στρατιώτες και έχουν τραυματισθεί 1.597 από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Είναι η πρώτη φορά που η Μόσχα δίνει στην δημοσιότητα στοιχεία για τις απώλειες της.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι περισσότεροι από 2.870 Ουκρανοί στρατιώτες και ‘εθνικιστές’ έχουν σκοτωθεί και περίπου 3.700 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Ο αριθμός αυτός δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθεί και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο εκ μέρους της Ουκρανίας.

Η Μόσχα επιμένει στην αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στην αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος συγκεκριμένων όπλων που δεν θα μπορούν ποτέ να αναπτυχθούν στο ουκρανικό έδαφος.

«Πρέπει να εντοπιστούν συγκεκριμένοι τύποι όπλων κρούσης που δεν θα αναπτυχθούν ποτέ στην Ουκρανία και δεν θα δημιουργηθούν», είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της οποίας δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου του.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ είπε ότι η Μόσχα αναγνωρίζει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας και χαιρέτισε ως «θετικό βήμα» το γεγονός ότι ο Ζελένσκι θέλει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

«Οι διαπραγματευτές μας είναι έτοιμοι για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων για αυτές τις εγγυήσεις με εκπροσώπους της Ουκρανίας», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε σε συνέντευξή του την Τρίτη ότι η Ρωσία έπρεπε να σταματήσει τους βομβαρδισμούς της στην Ουκρανία προτού πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνομιλίες. Ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά από το ΝΑΤΟ και όχι από τη Ρωσία.