Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο τραυματισμένος Αμερικανός δημοσιογράφος περιγράφει τη στιγμή της επίθεσης

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές, ο 51χρονος Brent Renaud σκοτώθηκε ενώ άλλος ένας Αμερικανός δημοσιογράφος τραυματίστηκε από σφαίρες στο Ιρπίν, βορειοδυτικά του Κιέβου, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων. Οι δύο άνδρες κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο μαζί με έναν Ουκρανό πολίτη, που επίσης τραυματίστηκε, είπε στο AFP ο Ντανίλο Σαποβάλοφ, γιατρός που συνδράμει τις ουκρανικές δυνάμεις και ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα των θυμάτων.

Οι ουκρανικές Αρχές κατηγόρησαν τους Ρώσους ότι πυροβόλησαν εναντίον δημοσιογράφων, όμως, όπως σημειώνει το AFP, η προέλευση των πυρών είναι δύσκολο να διευκρινιστεί προς το παρόν. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονταν στο σημείο σήμερα, άκουσαν πυρά πυροβολικού και ελαφρύτερων όπλων.

Ο άλλος Αμερικανός δημοσιογράφος, το όνομα του οποίου είναι Χουάν, όπως έχει γίνει γνωστό, φαίνεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά. Ο ίδιος περιέγραψε, από την πλευρά του, τα όσα έζησε, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρίσκεται στο νοσοκομείο και μιλά σε ιταλική εφημερίδα τονίζοντας ότι διέσχιζαν μία γέφυρα όταν τα ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ μετά το σημείο ελέγχου.

51-year-old US journalist was killed today in Irpin, a Kyiv suburb. His colleague, with whom he was traveling, was injured and rescued. The video we took under the bridge shows the evacuation of the injured colleague. #irpin #Kyiv #UkraineWar #Ukraine #Deutschland #dead pic.twitter.com/7RPmfJ8yZu

