Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κάλεσε τον κόσμο να προετοιμαστεί για χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Σάββατο (16/04), κάλεσε τον κόσμο «να προετοιμασθεί» για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων από την Ρωσία, κατά την διάρκεια συνέντευξής του σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν θα πρέπει να περιμένουν την στιγμή που η Ρωσία θα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά της όπλα. Πρέπει να προετοιμασθούμε γι΄αυτό», είπε στην συνέντευξη που μεταδόθηκε από έξι ουκρανικές ενημερωτικές ιστοσελίδες και από την ουκρανική προεδρία στο Telegram.

Χρειάζονται «φάρμακα (για την ραδιενέργεια), αντιαεροπορικά καταφύγια», είπε. «Πρέπει να τους μιλήσετε, να υπογραφούν συνθήκες, να υπάρξουν σκληρά οικονομικά μέτρα. Οι Ρώσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε όπλο, είμαι πεπεισμένος».

Χθες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι «ολόκληρος ο κόσμος» θα πρέπει «να ανησυχεί» για τον κίνδυνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υπό το κράτος των στρατιωτικών αποτυχιών του στην Ουκρανία, να προσφύγει σε ένα τακτικό πυρηνικό όπλο.

«Οχι μόνο εγώ, πιστεύω ότι ολόκληρος ο κόσμος, όλες οι χώρες πρέπει να ανησυχούν», δήλωσε χθες στο αμερικανικό δίκτυο CNN, μία ημέρα αφού ο επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών Ουίλιαμ Μπερνς δήλωσε ότι μία τέτοια απειλή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα.

«Δεν έχουμε εντοπίσει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ανάπτυξη ή στρατιωτικά μέτρα που μπορεί να ενισχύσουν τις ανησυχίες μας, πρόσθεσε ωστόσο ο αρχηγός της CIA.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι έθεσε σε συναγερμό τις πυρηνικές του δυνάμεις.

Η Μόσχα δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία, παρά σε περίπτωση «υπαρξιακής απειλής» κατά της Ρωσίας, είχε στην συνέχεια δηλώσει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο CNN.

Σύμφωνα με την έγκυρη επιθεώρηση Bulletin of the Atomic Scientists, η Ρωσία είναι εξοπλισμένη με «1588 ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές», εκ των οποίων 812 σε χερσαίους πυραύλους, 576 σε υποβρύχια και 200 σε βομβαρδιστικά αεροσκάφη.

Zelensky said “all of the world” should be worried that Russia “began to speak about… nuclear weapons or some chemical weapons”.https://t.co/PW5CCAkuRY

— Dawn.com (@dawn_com) April 16, 2022