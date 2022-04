Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις σε Κίεβο, Χερσώνα και Χάρκοβο – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα τις Ουκρανίας, το Κίεβο, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, οπως μεταδίδουν ουκρανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε πρακτικά όλη τη χώρα. Εκρήξεις αναφέρθηκαν πέραν του Κιέβου στη Χερσώνα (νότια), στο Χάρκοβο (ανατολικά) και στο Ιβανο-Φρανκίφσκ (δυτικά).

Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα για τις εκρήξεις αυτές μέχρι στιγμής. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

#Ukrainian media reports about powerful explosions in #Kyiv.

City ​​CCTV cameras shows that as the result of the shellings some districts of the city were left without electricity.

There were also reports of explosions in #Kharkiv and #Kherson. pic.twitter.com/BYuvJAP2Wm

— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022