Πόλεμος στην Ουκρανία: Η σοκαριστική στιγμή που πύραυλος χτυπά ποδηλάτη (Σκληρές εικόνες)

Με κομμένη την ανάσα ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Το φυτίλι του πολέμου άναψε νωρίς το πρωί με την Ρωσία να πραγματοποιεί ολομέτωπη επίθεση.

Εκρήξεις και βομβαρδισμοί σημειώνονται σε πολλές μεγάλες πόλεις με τους νεκρούς να είναι ήδη δεκάδες, ανάμεσα σε αυτούς και άμαχοι.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο στα καταγράφεται η στιγμή που ένας ποδηλάτης βρίσκει φρικτό θάνατο όταν τον χτυπά πύραυλος στην πόλη Ουμάν. Στο πρώτο βίντεο φαίνεται η στιγμή που το βλήμα πέφτει ακριβώς μπροστά του.

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX

