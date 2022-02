Ουκρανία: Έκτακτη συνεδρίαση της UEFA – Αποφασίζουν για την έδρα του τελικού του Champions League

Η UEFA θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αύριο Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου, για να συζητήσει αν θα μεταφέρει τον τελικό του Champions League μακριά από την Αγία Πετρούπολη στον απόηχο της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη δηλώσει ότι προτρέπει την UEFA να αλλάξει τον τόπο διεξαγωγής, καθώς ο τελικός έχει οριστεί να διεξαχθεί στην Gazprom Arena της Αγίας Πετρούπολης στις 28 Μαΐου.

Η οργανωτική επιτροπή της Φόρμουλα 1 επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις με το Ρωσικό γκραν πρι να έχει οριστεί να γίνει το Σότσι.

Η Φόρμουλα 1 αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι “παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα περαιτέρω σχόλιο σχετικά με τον αγώνα”.

