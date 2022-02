Πόλεμος στην Ουκρανία: 10+1 συγκλονιστικές εικόνες που θα μείνουν στην ιστορία

Το σύνθημα για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και το φυτίλι του πολέμου άναψε. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, εκρήξεις και βομβαρδισμοί σημειώνονται στις μεγάλες πόλεις, ενώ η επίθεση της Ρωσίας είναι ολομέτωπη.

Χιλιάδες πολίτες σπεύδουν στα καταφύγια για να προστατευθούν ενώ άλλοι εγκαταλείπουν την χώρα με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν τεράστιες ουρές. Ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Μία γυναίκα γεμάτη αίματα στο Χάρκοβο

Latest updates of Russia-Ukraine tension in world media with Anadolu Agency pictures after Russia’s military operation pic.twitter.com/RRKHzADJUP

