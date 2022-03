Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία περιορίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Κίεβο

Μετά τις “ουσιαστικές” συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, οι Ρώσοι διαπραγματευτές δήλωσαν πως η Μόσχα περιορίζει “δραστικά” τη στρατιωτική της δραστηριότητα στις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγκιφ.

«Καθώς οι διαπραγματεύσεις επί συμφωνίας ουδετερότητας και μη πυρηνικού στάτους της Ουκρανίας εισέρχονται σε πρακτική διάσταση (…) αποφασίσθηκε, για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο δραστικός περιορισμός της στρατιωτικής δραστηριότητας με κατεύθυνση το Κίεβο και το Τσερνίγκιφ», ανακοίνωσε στην Κωνσταντινούπολη ο Ρώσος υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντρ Φόμιν.

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus’ Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 29, 2022