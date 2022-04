Ουκρανία: Γονείς γράφουν τα στοιχεία των παιδιών τους στην πλάτη τους για να τα βρουν συγγενείς αν σκοτωθούν εκείνοι

Σοκάρουν οι εικόνες από την Ουκρανία όπου γονείς γράφουν τα στοιχεία των παιδιών τους στην πλάτη τους ώστε να τα βρουν συγγενείς τους σε περίπτωση που σκοτωθούν αυτοί στον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία.

Στα social media ανεβαίνουν φωτογραφίες όπου φαίνονται παιδιά να φέρουν στην πλάτη τους ή στα ρούχα τους τα στοιχεία επικοινωνίας της οικογένειάς τους, το όνομα, τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση, η πόλη προέλευσης και άλλες πληροφορίες, σε περίπτωση που οι γονείς τους σκοτωθούν και τα ίδια επιβιώσουν. Οι γονείς προσπαθούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών τους ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται.

My 5 years old daughter waring this t-shirt while Europe thinking about russian oil, gas and money. pic.twitter.com/ueFi4Ap2yP



Η Ουκρανή δημοσιογράφος Anastasia Lapatina ανέβασε μία φωτογραφία στο Twitter, γράφοντας: “Οι Ουκρανές μητέρες γράφουν τα οικογενειακά ονόματα στο σώμα των παιδιών τους σε περίπτωση που αυτές πεθάνουν και το παιδί επιβιώσει. Και η Ευρώπη ακόμη διαπραγματεύεται για το αέριο”.

Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 4, 2022