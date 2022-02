Πόλεμος στην Ουκρανία: Εφιαλτική νύχτα στα καταφύγια – Εικόνες βγαλμένες από ταινία

Στα καταφύγια βρήκε η νύχτα τους πολίτες της Ουκρανίας, οι οποίοι ζουν εφιαλτικές στιγμές από τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ο Πούτιν έδωσε το σύνθημα για ρωσική εισβολή.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, άνδρες – γυναίκες και παιδιά, πέρασαν το πρώτο βράδυ του πολέμου στα καταφύγια προκειμένου να προστατευτούν. Οι εικόνες που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης αλλά και αυτές που ανεβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαρτυρούν τον εφιάλτη που βιώνει ο λαός της Ουκρανίας.

Στα καταφύγια, ο τρόμος είναι ζωγραφισμένος στα πρόσωπα όλων. Έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους παίρνοντας μαζί τους μία τσάντα με λίγα από τα υπάρχοντά τους. Άλλοι με τα παιδιά στην αγκαλιά και άλλοι με τα κατοικίδια, κάθονται στο πάτωμα σκεπασμένοι με τα μπουφάν τους.

Οι σκηνές μοιάζουν βγαλμένες από ταινία.

Families in a subway in Kyiv protecting themselves as Russia attacked #Ukraine . pic.twitter.com/MXURdfJcu7

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU

— Salwan Georges (@salwangeorges) February 24, 2022