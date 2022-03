Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυτός είναι ο Αμερικανός δημοσιογράφος που σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά

Νεκρός έπεσε Αμερικανός δημοσιογράφος σε περιοχή κοντά στο Κίεβο, καθώς η Ρωσία συνεχίζει για 18η ημέρα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την είδηση του θανάτου του 51χρονου Brent Renaud επιβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κιέβου, Αντρέι Νεμπίτοφ. Φέρεται να πυροβολήθηκε όταν οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου κοντά στο Ιρπίν, πόλη που βρίσκεται κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Αρχικά οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο βραβευμένος δημοσιογράφος ήταν ανταποκριτής των New York Times, ωστόσο ο εκπρόσωπος της αμερικανικής εφημερίδας, με ανακοίνωσή του, τις διέψευσε.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του στα social media: “Λυπούμαστε πολύ για τον θάνατο του Brent Renaud. Ο Brent ήταν ταλαντούχος φωτογράφος και κινηματογραφιστής που είχε συνεργαστεί με τους New York Times όλα αυτά τα χρόνια. Αν και είχε συνεισφέρει στους Times κατά το παρελθόν -πιο πρόσφατα το 2015- δεν ήταν σε αποστολή στην Ουκρανία για τους Times”.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022