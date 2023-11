Μέση Ανατολή: Συγκλονιστικές εικόνες από τον ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου στη Τζαμπαλίγια

Σχολείο στη Τζαμπαλίγια, στη Λωρίδα της Γάζας, που ήταν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι από τον προσφυγικό καταυλισμό επλήγη σήμερα από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ ο Μοχάμεντ Αμπού Σελμέγια, επικεφαλής του νοσοκομείου αλ-Σίφα ανακοίνωσε πως 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 54 τραυματίστηκαν.

«Υπάρχουν 15 νεκροί και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί», είπε ο Αμπού Σελμέγια, ο οποίος είναι και αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 9.488 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους 3.900 παιδιά- έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταξύ των νεκρών είναι 2.509 γυναίκες.

