Πέθανε ο ηθοποιός Hardy Krüger

Ο ηθοποιός Hardy Krüger πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο Krüger ήταν γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες A Bridge Too Far, The Flight of the Phoenix, και Wild Geese. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια την Πέμπτη.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του κάνει λόγο για την καλοσύνη του και την “αίσθηση δικαιοσύνης” που τον διακατείχε.

Ποιος ήταν ο Hardy Krüger

Ο Φρανζ Εμπέρχαρντ Όγκουστ Κρουέγκερ, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, γεννήθηκε στο Βερολίνο.

Σε ηλικία 15 ετών, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, παίζοντας ένα μικρό ρόλο στη γερμανική ταινία Young Eagles, όμως η καριέρα του σταμάτησε το 1944 όταν πήγε να υπηρετήσει στον Γερμανικό Στρατό σε ηλικία 17 ετών. Μάλιστα κατά την διάρκεια της θητείας του αιχμαλωτίστηκε από Αμερικανούς στρατιώτες.

Μετά τον πόλεμο, υποδυόταν συχνά το ρόλο Γερμανού στρατιώτη, κυρίως λόγω της χαρακτηριστικής εμφάνισης του (ξανθά μαλλιά, μπλε μάτια).

Το 1957 έκανε το ντεμπούτο του στον βρετανικό κινηματογράφο, στην ταινία “Ο ένας που διέφυγε”, όπου έπαιξε τον διάσημο πιλότο Franz von Verrü.

Το 1966 κέρδισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Χρυσής Σφαίρας Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του Χάινριχ Ντόρφμαν στην ταινία Η Πτήση του Φοίνικα.