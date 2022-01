Παράταση στη διανομή των self tests για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Παράταση θα δώσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διανομή των self test των μαθητών και των εκπαιδευτικών από τα φαρμακεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, δεδομένου ότι το πρώτο self test της επόμενης εβδομάδας για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη, τα φαρμακεία θα διαθέσουν self test και τη Δευτέρα 24/1, προς διευκόλυνση όλων. Yπενθυμίζεται ότι η διανομή των self test από τα φαρμακεία θα γινόταν έως το Σάββατο.

H προμήθεια των 5 self test σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς