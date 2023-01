Πέθανε η τραγουδίστρια Anita Pointer – Από το I’m So Excited μέχρι το Fire

Πέθανε χθες η τραγουδίστρια της soul, Anita Pointer, μέλος του γυναικείου συγκροτήματος των Pointer Sisters, που ήταν βραβευμένο με Grammy. Ένα τριμελές γυναικείο γκρουπ από τον χώρο της soul, pop, country και R&B μουσικής. Έβγαλαν μεγάλες επιτυχίες, όπως τα: “I’m So Excited”, “Jump (For My Love)” και “Fire”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Anita Pointer έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από καρκίνο, στο σπίτι της στο Beverly Hills, ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Η Anita ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη από τις τέσσερις αδελφές που ξεκίνησαν να παίζουν ως ντουέτο των June και Bonnie το 1969 και σύντομα έγιναν τρίο όταν η Anita παράτησε τη δουλειά της ως γραμματέας για να ενταχθεί στο συγκρότημα, σύμφωνα με μια επίσημη βιογραφία.

Οι Pointer Sisters αργότερα έγιναν κουαρτέτο για λίγο με τη Ruth, τη μόνη από τις αυθεντικές τραγουδίστριες που ήταν ακόμα ζωντανή, αν και η Bonnie έφυγε από το γκρουπ στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έγιναν τρίο για άλλη μια φορά. Οι αδερφές Πόιντερ έχουν επίσης δύο αδελφούς, τον Φριτς και τον Άαρον.

Η κόρη της Anita, Jada, πέθανε το 2003, και τότε η τραγουδίστρια ανέλαβε την ανατροφή της εγγονής της, Roxie McKain Pointer.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru