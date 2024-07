Δικαστικές περιπέτειες για την Κάρλα Μπρούνι – Κατηγορείται για απάτη

Το πρώην σούπερ μόντελ Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί εμπλέκεται στο σκάνδαλο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της και πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Η Μπρούνι-Σαρκοζί, 56 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και παραποίηση μαρτύρων που συνδέονται με τους ισχυρισμούς ότι ο Μοαμάρ Χαντάφι, ο πρώην δικτάτορας της Λιβύης, παρείχε έως και 54 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες προεκλογικές συνεισφορές στον Σαρκοζί για την προεδρική του υποψηφιότητα το 2007. Η New York Post αναφέρει ότι οι κατηγορίες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης 20 ετών εάν κριθεί ένοχη.

Ο 69χρονος Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, βρίσκεται υπό έρευνα για την αποδοχή αυτών των κεφαλαίων, μια έρευνα που ξεκίνησε το 2013 αφού ο γιος του Καντάφι, ο Σαΐφ αλ Ισλάμ, και αργότερα ο Γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν, τον κατηγόρησαν ότι έλαβε εκατομμύρια από τον Καντάφι. Ο Τακιεντίν ισχυρίστηκε αρχικά ότι είχε αποδείξεις, αλλά ανακάλεσε τις δηλώσεις του το 2020, εγείροντας υποψίες ότι επηρεάστηκε για να αλλάξει την κατάθεσή του.

Σε σχέση με αυτή την ανάκληση, η Γαλλίδα επιχειρηματίας Michele «Mimi» Marchand, γνωστή ως «η ιέρεια των παπαράτσι», κατηγορήθηκε για παραποίηση μαρτύρων και συνωμοσία. Η Marchand φέρεται να διαπραγματεύτηκε με τον Τακιεντίν πριν από την ανάκλησή του, αλλά η ίδια αρνήθηκε κάθε αδίκημα.

