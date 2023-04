Pentagon Leaks: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον 21χρονο στρατιωτικό – Πώς απέκτησε πρόσβαση σε απόρρητα έγγραφα των ΗΠΑ

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ απήγγειλε την Παρασκευή, κατηγορίες στον 21χρονο στρατιωτικό Τζακ Τεσέιρα, που είναι ύποπτος για τη διαρροή σειράς διαβαθμισμένων εγγράφων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία έφερε σε δύσκολη θέση την Ουάσινγκτον.

Ο 21χρονος Τζακ Ντάγκλας Τεσέιρα παρουσιάστηκε χθες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βοστώνης, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, όπου εμφανίστηκε με στολή κρατούμενου.

Το μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης κατηγορείται για “μη εξουσιοδοτημένη διατήρηση και μετάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική άμυνα” και “μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση και διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων ή υλικού”, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Για τις δύο αυτές κατηγορίες μπορούν να του επιβληθούν ποινές κάθειρξης 10 ετών και 5 ετών αντίστοιχα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ δεσμεύτηκε να ζητήσει να επιβληθούν “πολύ βαριές ποινές”.\

Ο άνδρας προφυλακίστηκε εν αναμονή νέας ακροαματικής διαδικασίας που προβλέπεται για την Τετάρτη.

Την επομένη της σύλληψής του, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον στρατιωτικό, ο οποίος επωφελήθηκε της θέσης του για να μεταδώσει σε ιδιωτική ομάδα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Discord εμπιστευτικά και ευαίσθητα έγγραφα για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Από την Πέμπτη, οι φωτογραφίες που ελήφθησαν από αέρος από την σύλληψή του στο Ντάιτον, μια μικρή αγροτική πόλη της Μασαχουσέτης, ή η φωτογραφία του με στολή έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου.

BREAKING: Sky 5 was overhead as federal agents swarmed a Mass. home and detained a man amid the probe into leaked classified documents about the Ukraine war. https://t.co/5FCrFgz3QZ pic.twitter.com/cwdp4yWJLK

— WCVB-TV Boston (@WCVB) April 13, 2023