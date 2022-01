Partygate: Νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα “καίει” τον Μπόρις Τζόνσον

Όλο και πιο δυσχερής γίνεται η θέση του Μπόρις Τζόνσον μετά το “partygate”, δηλαδή το σκάνδαλο με τη διοργάνωση πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown. Σημερινό δημοσίευμα της Mirror προκαλεί νέους τριγμούς στον πρωθυπουργικό θώκο στη Βρετανία, καθώς ισχυρίζεται ότι πάρτι όπου το αλκοόλ έρεε άφθονο οργανώνονταν κάθε Παρασκευή στην Ντάουνινγκ Στριτ καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι κάθε Παρασκευή οι εργαζόμενοι στην Ντάουνινγκ Στριτ, ενθαρρύνονταν από τον ίδιο τον Τζόνσον να “εκτονώνονται” μέσω της οινοποσίας παρ’ ότι απαγορεύονταν αυστηρά οι συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν πολλές φορές παρών σε αυτά τα πάρτι.

Τα συστηματικά πάρτι ήταν τόσο δημοφιλή στους εργαζομένους στην Ντάουνινγκ Στριτ, ώστε είχαν αγοράσει ένα ψυγείο έναντι 142 λιρών για να κρατούν παγωμένα το κρασί, το προσέκο και τις μπίρες τους.

Πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα ότι σύμβουλοι του Τζόνσον επισκέπτονταν εκ περιτροπής το σούπερ μάρκετ Tesco στην περιοχή του Γουεστμίνστερ με μια βαλίτσα με ρόδες την οποία γέμιζαν με ποτά για να τα βάλουν στη συνέχεια στο ψυγείο χωρητικότητας 35 φιαλών.

Την εποχή εκείνη σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, απαγορεύονταν οι συναντήσεις σε εσωτερικούς χώρους άνω των δύο ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά εκτός εάν ήταν “απαραίτητες” για επαγγελματικούς λόγους.

Χθες, η Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε συγγνώμη από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ καθώς αποκαλύφθηκε ότι είχε γίνει πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου. Το γεγονός έκανε γνωστό η Telegraph.

Η γιορτή αυτή στην Ντάουνινγκ Στριτ που αποκαλύπτεται τώρα, έγινε, σύμφωνα με την Telegraph, την παραμονή της κηδείας του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, την ώρα που η χώρα βρισκόταν σε περίοδο εθνικού πένθους.

🚨EXCLUSIVE

Number 10 held two boozy parties the night before the Queen mourned Prince Philip alone.

Staff drank and at points danced until the early hours of the night of April 16.

Hours later, the Queen went to a socially-distanced funeral for Philip. https://t.co/sWrFcOrplE

— Tony Diver (@Tony_Diver) January 13, 2022