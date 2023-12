Παρίσι: Αυτός είναι ο 26χρονος δράστης της αιματηρής επίθεσης – ΒΙΝΤΕΟ από την στιγμή της σύλληψης

Ένας 26χρονος Γάλλος, εξτρεμιστής μουσουλμάνος με ψυχιατρικές διαταραχές είναι ο δράστης που σκόρπισε τον πανικό στο Παρίσι, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, το βράδυ του Σαββάτου (02/12) όταν σκότωσε έναν τουρίστα με μαχαίρι και τραυμάτισε με σφυρί ακόμη δύο περαστικούς.

Πρόκειται για τον 26χρονο Γάλλο Armand R., και σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Figaro, παρακολουθούνταν από τις υπηρεσίες πληροφοριών και δικαιοσύνης για τη σχέση του με το ριζοσπαστικό Ισλάμ και ως άτομο με πολύ σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, γεγονός που επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. «Ήταν υπό ψυχιατρική και νευρολογική θεραπεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δράστης της τραγωδίας συνελήφθη, ενώ φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος»).

