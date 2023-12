Γερμανία: Εγκλωβισμένοι για τρίτη μέρα Έλληνες ταξιδιώτες στο Μόναχο – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ύψος-ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο έφθασε το χιόνι στο Μόναχο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Έλληνες ταξιδιώτες, εξουθενωμένοι, παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Σε ταλαιπωρία μετατράπηκε το ταξίδι του κ. Νίκου στην Φρανκφούρτη, καθώς όπως λέει ο ίδιος από την Παρασκευή το απόγευμα βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Μόναχο, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει.

«Δεν μας έχουν παραχωρήσει κάποιο ξενοδοχείο για να μείνουμε, και είμαστε στον χώρο αναμονής του αεροδρομίου, εδώ κοιμόμαστε. Μας δώσανε μόνο κάποια σακουλάκια με φιστίκια, σταφίδες και γλυκές καραμέλες, όπως επίσης και δύο voucher των 15 ευρώ για την Παρασκευή και το Σάββατο. Είμαστε απογοητευμένοι με τον τρόπο που μας συμπεριφέρεται η εταιρεία» αναφέρει στον ALPHA.

Munich Airport has restarted the flight operation with some restriction.

Munich Airport : “Flight operations resumed at 6 a.m.

There will still be restrictions. If you are flying today, please check the status of your flight with your airline before traveling to the airport.” https://t.co/iIqkxnETnR pic.twitter.com/5KPlPbyKyK

