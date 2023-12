Γερμανία: Χάος στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Αεροπλάνα κόλλησαν στα χιόνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι ισχυρές χιονοπτώσεις στη Γερμανία έχουν επιφέρει αναστάτωση, με τον χιονιά να πλήττει και το αεροδρόμιο του Μονάχου προκαλώντας αναβολές στις πτήσεις από και προς τον προορισμό αυτό.

Χιλιάδες επιβάτες βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση, καθώς η κακοκαιρία τους έχει εγκλωβίσει στο αεροδρόμιο της Μονάχου.



Η αναβολή των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου θα διαρκέσει έως τις 6:00 το πρωί της Κυριακής, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και των ακραίων καιρικών συνθηκών, που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις στη νότια Γερμανία.

Στο αεροδρόμιο της Μονάχου, έχουν ανακληθεί περισσότερες από 750 πτήσεις, όπως καταγράφεται και στα social media, όπου κυκλοφορούν εικόνες που δείχνουν το αεροδρόμιο στην κυριολεξία να έχει θαφτεί από το χιόνι.

Κακοκαιρία πλήττει επίσης τη βόρεια και την ανατολική Γερμανία, όπου το χιόνι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον μετατραπεί σε πάγο. Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα παραμένουν μεταξύ -8 και -3 βαθμών. Κακοκαιρία πλήττει επίσης την Αυστρία, την Τσεχία και τη Σκωτία ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφονται στην Ιταλία.

In #Munich, due to abnormal snowfall, a plane was frozen to the ground, which was supposed to fly to Dubai for a summit on global warming.

There was a snow collapse in the city. Public transport is paralyzed. There hasn’t been this much snow in Munich since 1933. pic.twitter.com/RrhpPdI7Qt

— NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2023