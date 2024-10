Πακιστάν: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από την έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο – Στόχος αυτοκινητοπομπή με Κινέζους

Ένας νεκρός και 10 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο στο Καράτσι, στη νότια πόλης του Πακιστάν.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται ότι οχήματα που αποτελούσαν μέρος αυτοκινητοπομπής που ταξίδευε με ισχυρή δύναμη ασφαλείας ανατινάχτηκαν και τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στόχος ήταν τα μέλη μιας κινεζικής αποστολής από επιχειρηματίες. Tην επίθεση ανέλαβε η οργάνωση ΒLA (Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν), που εδρεύει στο Αφγανιστάν.

Πηγές στο αεροδρόμιο του Καράτσι ανέφεραν ότι περισσότεροι από 40 Κινέζοι υπήκοοι είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο του Καράτσι μόλις μία ώρα πριν από την ισχυρή έκρηξη.

#BREAKING: Suicide Bomber likely blew up near Karachi International Airport in #Pakistan targeting a convoy of foreigners. Major terror attack ahead of the #SCO Heads of Government meeting which is being hosted by Pakistan. Several casualties are being reported. pic.twitter.com/ysiUULNekl

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 6, 2024