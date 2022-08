Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 50 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σήμερα από το ρωσικό πλήγμα σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Μόλις έλαβα μια πληροφορία για ένα πυραυλικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν», είπε ο Ζελένσκι.

russian army hit a railway station in my region and this train was full of people

this happened while i was at home eating cake celebrating the Independence Day of Ukraine

at least 15 people dead by now but the number will surely increase#russiaIsATerroristState pic.twitter.com/OOeYTegNrR

— 🇺🇦ентузіастка меча та магії 🗡🔮 (@CTAPTPEK) August 24, 2022