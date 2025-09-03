Ουκρανία: Σκληρή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας – Η Πολωνία «σήκωσε» στον αέρα πολεμικά αεροσκάφη

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας σαρωτική αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις σιδηροδρομικοί εργάτες και η Πολωνία να απογειώσει πολεμικά αεροσκάφη, ανακοίνωσαν σήμερα ουκρανικές και πολιτικές αρχές.

Πολωνία: Σε επιφυλακή μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στη Δυτική Ουκρανία

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολουθούσε τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο για την επέτειο του τερματισμού του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατά την οποία ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο.

Οι συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ηχούσαν επί ώρες σε όλη την Ουκρανία, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε εννέα από τις 24 περιφέρειές της, από το Κίεβο μέχρι το Λβιβ και το Βολίν στα δυτικά, έγινε γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 430 από τα 502 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 21 από τους 24 πυραύλους που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Τρεις πύραυλοι και 69 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 14 τοποθεσίες και συντρίμμια έπεσαν σε 14 τοποθεσίες, πρόσθεσε.

Η γειτονική Πολωνία κινητοποίησε πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη για να διατηρήσει την ασφάλεια, ανακοίνωσε η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεών της.

Ουκρανία: Ο ύποπτος για τον φόνο του πρώην προέδρου της Βουλής ομολόγησε το έγκλημα, αλλά αρνήθηκε κάθε σχέση με τη Ρωσία

«Για άλλη μια φορά η Ρωσική Ομοσπονδία διεξάγει επιδρομές σε στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας», ανέφερε η πολωνική στρατιωτική διοίκηση επιχειρήσεων σε ανάρτησή της στο X.

Τέσσερις σιδηροδρομικοί εργάτες στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια Κίροβοχραντ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη ρωσική επίθεση, ανακοίνωσαν οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Ουκρανίας μέσω του Telegram, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις σε πολλές υπηρεσίες εξαιτίας ζημιών σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και 28 κατοικίες υπέστησαν ζημιές από ρωσική επίθεση στην κοινότητα Ζναμιάνκα στην περιφέρεια του Κίροβοχραντ, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Τα δημόσια μέσα μεταφοράς στη δυτική πόλη Χμελνίτσκι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στα δρομολόγιά τους μετά την επίθεση, ανακοινώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία επίσης μέσω του Telegram, ενώ ο περιφερειακός κυβερνήτης ανακοίνωσε πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, μεταξύ άλλων.

Ταυτόχρονα στη Ρωσία, οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν σήμερα πως η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί και πολλά τρένα έχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγιά τους αφού ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ. Δεν υπάρχουν τραυματίες, διευκρίνισαν οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι στην ανακοίνωσή τους στο Telegram.

