Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση σε υποδομές ενέργειας με 93 πυραύλους και 200 drones – Η ψυχρή πραγματικότητα ενόψει χειμώνα

Mαζική αεροπορική επίθεση εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, πλήττοντας τις υποδομές ενέργειας της Ουκρανίας, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά του ήδη καταπονημένου ενεργειακού δικτύου της χώρας, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η επίθεση αυτή αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ανάγκης για μεγαλύτερη υποστήριξη από τη Δύση, πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία με τη Ρωσία.

Η Μόσχα χαρακτήρισε την επίθεση αντίποινα για την χρήση πυραύλων ATACMS από την Ουκρανία, που προμηθεύτηκε από τις ΗΠΑ, σε πρόσφατη επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο. Παρόλο που η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν στοχεύει πολιτικές υποδομές, θεωρεί τις υποδομές ενέργειες στρατιωτικό στόχο, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, αυτή μεγάλη επίθεση της Ρωσίας, που είναι η δωδέκατη, είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε διακοπές ρεύματος μεγαλύτερης διάρκειας για εκατομμύρια πολίτες.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε έξι ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Λβιβ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ανέφεραν ότι στόχος ήταν υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ αυτή τη φορά υπήρξαν περισσότερα πλήγματα σε υποδομές φυσικού αερίου συγκριτικά με προηγούμενες επιθέσεις.

Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, ανέφερε σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό θερμοηλεκτρικών σταθμών.

Επιπλέον, στο Κίεβο, οι διακοπές ρεύματος αυξήθηκαν στις 11 ώρες από τις 8 που ίσχυαν πριν απ’ την επίθεση, αφήνοντας περίπου το μισό των καταναλωτών της εταιρείας Yasno χωρίς ρεύμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, απηύθυνε έκκληση για άμεση παροχή 20 συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας τύπου NASAMS, HAWK ή IRIS-T, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Massive Russian missile attack on Ukraine this morning, primarily targeting the energy system. Russia aims to deprive us of energy. Instead, we must deprive it of the means of terror. I reiterate my call for the urgent delivery of 20 NASAMS, HAWK, or IRIS-T air defense systems.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 13, 2024